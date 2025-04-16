Ведущие премии сравнили беременную Иду Галич с ватной палочкой из-за ее наряда. Об этом сообщает Telegram-канал Героиня Татлера.

В Москве состоялась премия онлайн-журнала, которую посетили многие звезды. Не стала исключением и Ида Галич, находящаяся в положении. Для выхода в свет блогерша выбрала необычное платье в перьях от российского дизайнера. Ида надела черные колготки, длинные перчатки и обула босоножки. Ей сделали укладку с эффектом мокрых волос и наклеили на ресницы перья. Кто-то пришел в восторг от образа Галич и назвал ее дивой. Но были и те, кто не оценил ее модный эксперимент. В первую очередь, блогерша столкнулась с критикой уже на самом мероприятии. Тогда, как сообщает источник, ведущие ее сравнили с ватной палочкой.

К слову, Ида не стала отвечать на критику ни ведущим, ни пользователям Сети.

«Курочка Ряба, которая скоро снесет яичко», — написали хейтеры.

Ранее Ида Галич помирилась с Люсей Чеботиной спустя 2 года после конфликта на съемках. Певица в последний момент отказалась от съемок в шоу Галич, чем разозлила ее. Подробности читайте в этой новости.

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