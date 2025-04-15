Ида Галич помирились с Люсей Чеботиной спустя 2 года после конфликта на съемках

Блогерша Ида Галич помирилась с певицей Люсей Чеботиной. Они решили уладить все разногласия спустя два года после начала конфликта.

Напомним, что знаменитости разругались из-за съемок. Ида пригласила Люсю в свой проект, но та в последний момент отказалась, чем поставила Галич в неловкое положение. Обе артистки публично обвиняли друг друга в социальных сетях и высказывали разные версии событий. Два года после этого они старались никак не контактировать друг с другом. Но 14 апреля они встретились на светском мероприятии и поняли, что конфликт исчерпан.

В личном Telegram-канале Ида рассказала, что примирение действительно состоялось. На звездной вечеринке они с Люсей мило беседовали, забыв про все обиды. Видео уже разлетелись по соцсетям.

«Из интересного — мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» - поделилась Галич.

К слову, артисток уже давно мечтал помирить Филипп Киркоров, который хорошо общается и с Идой, и с Люсей. Он открыто заявлял, что желал бы посадить их за стол переговоров.

Ранее Ида Галич встретилась с Конором Макгрегором в Дубае.