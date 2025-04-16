38-летняя модель Елена Перминова отправилась на Мальдивы с Тарасом Романовым

Манекенщик и новый возлюбленный Елены Перминовой Тарас Романов сообщил, что они отдыхают на Мальдивах. Он поделился кадрами с совместного отпуска.

«Воссоединился с тобой», - написал Романов под фото, на котором обнимает избранницу.

День возлюбленные находились в перелетах и наконец добрались до места. Тарас снимает Елену на видео, делает ее фото. Одно из них Романов подписал: «Красивая девушка».

На момент публикации новости в личном блоге Перминовой информации о путешествии на Мальдивы нет, как и совместных фото с Тарасом.

Манекенщик тем временем показывает атмосферу на острове. Бойфренд преподнес избраннице цветы.

Ранее сообщалось, что ради отношений с Перминовой Тарас бросил 24-летнюю модель Диану Погорелую. Девушка рассказала, что они сожительствовали полтора года. Она уверена: Романов преследует корыстные цели, начав отношения с многодетной моделью.