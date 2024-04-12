Ведущему Якубовичу понадобилась помощь врачей после викторины в Екатеринбурге

Ведущему Леониду Якубовичу понадобилась помощь врачей после викторины в Екатеринбурге. 78-летний знаменитость провел финал викторины «Опорный край», пишет URA.RU.

По данным источника, артист почувствовал себя плохо, и его пришлось показать врачам. На днях Якубович потянул спину, поэтому испытывал дискомфорт во время проведения викторины. Вечером 12 апреля у него был запланирован вылет в Калугу, но перед этим звезду решили показать медикам.

Как отмечает источник, Леонид Аркадьевич допускал некоторые оплошности во время мероприятия. Некоторые названия свердловских городов были произнесены им с ошибками. Каменск-Уральский у него превратился в «Камен-Уральский», а в названиях Ирбита и Ревды, например, он неправильно поставил ударение.

Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович захотел пожить с женой участника «Поля чудес». Он сделал необычное предложение мужчине из Костромы. Ведущий поинтересовался у женатого жителя, не хочет ли он пожить втроем. Это случилось после просьбы о поцелуе.

Также стало известно о том, что спасатели пытались вытащить 400-килограммового жителя Москвы из квартиры. Он 10 лет не выходил из дома и три года не ходил по дому. На днях ему стало плохо, пришлось вызвать медиков, а те позвонили спасателям.