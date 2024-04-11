Медики пытаются вынести 400-килограммового мужчину из квартиры: не справляются 8 человек

В Москве спасатели пытаются вынести из дома 400-килограммового мужчину, который 10 лет не выходил из дома. Он пожаловался на самочувствие и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 54-летний житель квартиры на Малой Калитниковской улице с жалобами на сильную боль в сердце позвонил в экстренные службы. Когда сотрудники прибыли на место, то поняли, что мужчину с таким весом будет не просто госпитализировать. Дело в том, что он много лет не выходил из дома.

Восемь спасателей пытались вытащить пациента. Отмечается, что они срезают решетки с окон дома на и устанавливают пожарные лестницы. Но даже таких сил недостаточно, поэтому на место ждут еще сотрудников.

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