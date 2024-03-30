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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 марта 2024, 18:19
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Попросился в семью россиянина: Якубович захотел пожить с женой участника «Поля чудес»

Якубович попросился в семью к ювелиру из Костромы, чтобы по утрам радовать его жену.
Попросился в семью россиянина: Якубович захотел пожить с женой участника «Поля чудес»

© Starface.ru

Ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович сделал неожиданное предложение участнику из Костромы. Он спросил у женатого мужчины, не хочет ли тот пожить втроем.

В новом выпуске телепередачи ювелир из Костромы познакомил Леонида Аркадьевича с супругой. Он попросил ведущего немного отвлечься и поцеловать жену. На что Якубович задал уточняющий вопрос.

«Теперь будем жить втроем?» — поинтересовался он.

После этого Леонид Аркадьевич сразу же добавил, что не имеет ничего плохого в виду. Ведущий заявил, что у юриста из Костромы очень красивая супруга, которая достойна получать букеты каждое утро. Именно с этой целью, объяснил Якубович, он и думал попасть в чужую семью.

Ранее 78-летний бессменный ведущий шоу «Поле чудес» ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Он поднял большой палец вверх в ответ на вопрос о самочувствии и утвердительно кивнул.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Первый канал
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Леонид Якубович
«Поле чудес»