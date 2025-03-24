Ведущая Малышева расплакалась из-за слов гостьи шоу о внуке с синдромом Дауна

Гостья шоу «Жить здорово!» на Первом канале довела ведущих до слез. Выпуск программы, в котором женщина рассказала о своей сложной жизненной ситуации, опубликован на сайте вещателя.

Своей историей героиня поделилась в рубрике «Труба правды», в рамках которой герой может попросить совета у зрителей, стоя в закрытой трубе. Женщина уточнила, что у ее беременной дочери родится ребенок с синдромом Дауна. Героиня рассказывала, что уговаривала дочь прервать беременность, однако та отказалась.

К трубе вышла телеведущая Эвелина Бледанс — актриса воспитывает ребенка с синдромом Дауна — и смогла убедить женщину поддержать наследницу и будущего внука. Тогда женщина вышла из трубы к зрителям и сообщила, что ждет появления внука на свет.

Малышева призналась, что расплакалась, ее соведущий иммунолог Андрей Продеус также не смог сдержать слез.

Ранее мы писали, что на Елену Малышеву подали в суд за нарушение авторских прав.

Также Елена Малышева рассказала, что ее 91-летняя мама все чаще попадает в больницу.