На Елену Малышеву подали в суд за нарушение авторских прав

На российскую телеведущую и врача-терапевта Елену Малышеву подали в суд за нарушение авторских прав. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

На знаменитость подали иск за нарушение авторских прав на сумму 83 тысячи 333 рубля. Примечательно, что прежде артистке уже приходилось выплачивать около 130 тысяч по аналогичному делу.

Напомним, в середине 1990-х Елена Малышева перешла на федеральное телевидение. Она вела программу «Врача вызывали?» на РТР, в 1997 году стала руководителем и ведущей обновленной версии передачи «Здоровье» на ОРТ, которая выходила еще в советские годы. С 2010-го Малышева ведет медицинскую программу «Жить здорово!» на «Первом канале».

Кроме своей деятельности на телевидении, Малышева управляет собственным бизнесом. Она владеет сетью частных медицинских центров, включающей специализированные клиники, которые занимаются лечением различных заболеваний.

Ранее Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней матери.