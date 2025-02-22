«Живи, моя милая»: Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы

Здоровье матери телеведущей Елены Малышевой постепенно ухудшается. Она опубликовала пост в соцсети, посвященный состоянию родителя. В нем знаменитость рассказала о нерадостных событиях.

По словам Малышевой, мама больше не передвигается самостоятельно. Она старается проводить с пожилой женщиной как можно больше времени, но не может из-за работы.

«У меня сейчас тяжелейшие дни на работе. Я три дня не была у мамы. Только звоню. Это видео я записала еще в ноябре. Мама совсем не ходит. Постоянно попадает в больницу, там она теперь бывает дольше, чем дома: 91 год — что тут скажешь», — написала Елена.

Тем не менее, по словам телеведущей, организм матери еще справляется с тяжелым состоянием. Малышева в публикации пожелала ей здоровья и долгих лет жизни.

«Просто живи, моя милая, сильная и любящая нас всех мама», — заявила ведущая передачи «Жить здорово!».

Ранее Елену Малышеву и ее мужа упрекнули в безграмотности. Все из-за орфографических ошибок в валентинке.