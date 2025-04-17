Ведущая Лера Кудрявцева заявила, что у ее супруга давно закрыто ИП и долгов нет

Ведущая Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о долге мужа Игоря Макарова в 2,1 млн рублей. По ее словам, бизнес давно закрыт и задолженностей нет.

Комментарий Кудрявцевой приводит издание Super.ru.

«ИП давно закрыто, долгов нет… Поэтому странная непроверенная информация», - сказала ведущая.

Также Кудрявцева напомнила, что ИП не закрывают даже при наличии долга в один рубль.

У Макарова бил бизнес, связанный с торговлей. Сообщалось, что спортсмен сидит без работы после завершения карьеры и выплачивать долг за фирму нечем. Также говорилось, будто хоккеист запил, не найдя себе занятие.

Недавно Кудрявцева намекнула на проблемы в семье. Ведущая признавалась, что «устала спасать и жалеть». О чем именно идет речь, знаменитость не уточняла, однако поклонники решили, что речь идет об алкогольной зависимости мужа. Интернет-пользователи призывали Леру оставить супруга.