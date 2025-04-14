«Нужно найти в себе силы оставить мужа»: Лера Кудрявцева может развестись после откровений о браке

Лера Кудрявцева может развестись с мужем после откровений о проблемах в семье. Такое решение ей предложили подписчики, узнав, что телеведущая устала «жалеть и спасать» Игоря Макарова, пристрастившегося к алкоголю. Об этом пишет Kp.ru.

Недавно Лера Кудрявцева дала волю эмоциям в личном блоге, намекнув на проблемы в браке. Ведущая шоу «Секрет на миллион» назвала себя «созависимой» и заявила, что устала постоянно «преодолевать» себя: «Я устала спасать и жалеть. <…> Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия».

Знаменитость не стала раскрывать, о чем именно идет речь, но, вероятно, она снова переживает непростой период в отношениях с мужем. В 2024 году пара уже переживала кризис. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Телеведущая не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы хоккеиста с алкоголем. Позднее артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Многие посчитали, что в данной ситуации Лере Кудрявцевой было бы проще не заниматься лечением мужа от зависимости, а просто расстаться с ним. Некоторые предположили, что именно из-за проблем в семье знаменитость часто срывается и устраивает скандалы в эфире телешоу.

«Не надо лечить мужа. Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвертый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь», «Потому на телевидении срывается на всех и устраивает перепалки и скандалы на передачах», «В ситуации Леры просто нужно найти в себе силы оставить супруга. Это единственный выход. Не сможет она ему помочь, пока он не захочет», — пишут в Сети.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров состоят в браке с 2013 года. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Разин обвинил Леру Кудрявцеву в алкоголизме молодого мужа. Продюсер группы «Ласковый май» заявил: «Молодец, что ушел!».