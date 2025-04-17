Пьет и весь в долгах: окружение мужа Кудрявцевой заявило о серьезных проблемах хоккеиста

37-летний муж Леры Кудрявцевой задолжал налоговой 2,1 млн рублей. Также якобы хоккеист запил из-за того, что не смог найти занятие после завершения карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, у 37-летнего Игоря Макарова был связанный с торговлей бизнес. На его фирме висит долг в 2,1 млн. Но, поскольку спортсмен без работы, то ему нечем выплачивать. В его окружении говорили, что Игорь не нашел себе занятия и стал много пить. Также Кудрявцева недавно призналась, что устала скрывать алкогольную зависимость мужа.

На данный момент ни Лера, ни представители Игоря не комментировали новости о долгах.

Напомним, Игорь Макаров начал встречаться с Кудрявцевой, которая старше его на 16 лет, в 2012 году. У них растет шестилетняя дочь Маша.

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