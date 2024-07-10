Ведущая «АБВГДейки» Татьяна Черняева раскрыла размер своей пенсии

Журналистка, телеведущая, художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева высказалась о размере своей пенсии. Ее слова приводит aif.ru.

«Пенсия у меня, я считаю, заслуженная и достойная. Я проработала 60 лет на телевидении. И пенсия у меня - цифра в цифру - 63 тысячи рублей. Плюс я еще работаю, пишу заметки, письма, знаю, как редактировать, езжу на фестивали. В общем, у меня все хорошо», - поделилась артистка.

Ранее певица Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии. Оказалось, что артистка получает 10,6 тысячи рублей - этой суммы ей хватает, чтобы «пойти в салон и покрасить волосы, закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде».

Также певец Григорий Лепс назвал условия для своего выхода на пенсию.