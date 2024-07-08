«Мне хватает»: Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии. Об этом пишет aif.ru.

Исполнительница призналась, что размер ее пенсии составляет 10,6 тысячи рублей.

«Я уже на пенсии, она у меня составляет 10 600 рублей. <…> Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. <…> В общем, 10 600 мне хватает, чтобы пойти в салон и покрасить волосы, закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде», - высказалась артистка.

Цыганова также объяснила, почему она не получает доплату в размере 30 тысяч рублей, которую от мэра Москвы Сергея Собянина получают проживающие в столице заслуженные или народные артисты.

«Во-первых, я живу в Подмосковье. У меня есть звание “Заслуженный деятель культуры Московской области”. <…> Также у меня есть звание “Заслуженный артист Тувинской республики”, но за это звание у меня нет никаких надбавок, ничего», - поделилась певица.

Ранее Вика Цыганова рассказала о запрете исполнять песню «Вагнер».

Также певец Григорий Лепс назвал условия для своего выхода на пенсию.