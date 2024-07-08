«В год достаточно 100 миллионов рублей»: Лепс назвал условия для своего выхода на пенсию

Григорий Лепс продолжает вести активную концертную деятельность и участвует в светских мероприятиях. 61-летний артист признается, что мечтает уйти на пенсию, но для этого ему сначала нужно заработать приличную сумму, которой бы хватило на безбедную жизнь.

Народный артист России разоткровенничался с ведущими в «Шоу Воли», где певца спросили, о чем он мечтает. Лепс признался, что хочет пожить тихо и спокойно для себя, а заработанные деньги исполнитель хита «Рюмка водки на столе» собирается тратить на путешествия.

Но пока артист не может позволить себе безбедную жизнь.

«Достаточно одной карточки. Если осталось жить лет 20… 35, примерно. В год достаточно 100 миллионов рублей», — заявил он.

Павел Воля отметил, что это 3,5 млрд рублей. При этом Лепс назвал эту сумму «скромной», признавшись, что пока не считал расходы.

Отметим, что певец вынужден экономить, чтобы оплачивать учебу своих дочерей в Европе. 17-летняя дочь певца Николь учится в школе в Лондоне, а 22-летняя дочь Ева — на дизайнера в Париже. Обучение в престижной школе моды обходится почти в 2 млн рублей в год. Лепсу приходится оплачивать и съемные квартиры, а цены на жилье в Европе достаточно высокие.

Недавно артист впервые прокомментировал появившиеся в Сети слухи о предстоящей свадьбе с 18-летней выпускницей школы Авророй Кибой. Лепс признался, что пока состоит с девушкой в «человеческих» отношениях.