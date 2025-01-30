«Деньги от Николая Петровича»: Людмила Поргина ответила, на какие средства отдыхает в Дубае

Людмила Поргина рассказала, что улетела в Дубай благодаря помощи родных. Об этом стало известно «Страстям».

На днях Людмила Поргина призналась, что улетела отдыхать в Дубай. Актриса, у которой в доме живут шесть кошек и несколько собак, рассказала, что совсем скоро вернется в Москву.

«Я уже шестого февраля буду в Москве. У меня дома садовник. Коты, собаки, попугаи — все на нем. Все под присмотром. Я ему все время звоню, говорит, питомцы скучают по маме. Я тоже по ним очень очень скучаю», — рассказала она.

При этом Поргина призналась, что одной пенсии на путешествие ей бы не хватило.

«Я заслуженная артистка, актриса высшей категории. Собянин дал указ, что таким категориям выплачивают пенсию 56 тысяч. Конечно, у меня есть сын, невестка. И еще есть деньги, которые остались от Николая Петровича для меня. Чтоб я жила радостно, весело. Так что я путешествую по всему миру», — поделилась актриса.

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