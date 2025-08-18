Вдова Валентина Юдашкина задолжала налоговой 232 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, Марина Юдашкина владеет парикмахерской, которая задолжала ФНС 232 тысячи рублей. Также Звездач утверждает, что бизнес вдовы является убыточным. В 2022 году убытки составили — 3,5 млн, в 2023 — 2,4 млн.

Отмечается, что за прошлый год ситуацию удалось улучшить — прибыль ушла в минус на 326 тысяч.

На данный момент Юдашкина не подтверждала новость о долгах.

Ранее вдову и родных Валентина Юдашкина осудили за «кощунство» на могиле модельера. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что муж певицы Глюкозы Александр Чистяков задолжал налоговой почти 15 млн рублей.