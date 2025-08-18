«Какое кощунство. У меня нет слов»: вдова Валентина Юдашкина спровоцировала скандал на могиле модельера

Вдова Валентина Юдашкина спровоцировала скандал, посетив его могилу с семьей. Пользователи Сети резко осудили Марину Юдашкину и родных модельера за поведение на кладбище и обвинили в кощунстве.

Накануне вдова Валентина Юдашкина приехала на Троекуровское кладбище вместе с дочерью Галиной, зятем и внуками, чтобы посетить могилу мужа. В личном блоге Марина Юдашкина поделилась свежими снимками, сделанными у захоронения. Родственники дизайнера позировали у его могилы, улыбаясь и держа в руках цветы.

«Наше воскресное утро, внуки навестили дедушку! Скучают!» — подписала фото вдова Валентина Юдашкина.

Поклонники поддержали семью кутюрье и оставили много теплых слов в память о Валентине Юдашкине: «Светлая память»; «До сих пор сложно поверить, что такого талантливого, улыбчивого, светлого человека нет!» Однако вместе с тем публикация вызвала волну негодования в обществе. Многие посчитали поведение родных модельера, улыбающихся на кладбище, неприемлемым. Подверглась критике и внешность близких дизайнера, которые выбрали спортивные наряды.

«Ну хоть бы привели детям правильные ориентиры. На кладбище принято вспоминать и скорбеть об ушедших близких», «Всем так весело… в таком месте», «В шортах…», «Куда катимся? Счастливые фото с кладбища… У меня слов нет», «Какое кощунство делать селфи на кладбище», — написали в Сети.

Напомним, в 2016 году у знаменитого кутюрье обнаружили онкологическое заболевание. Рак почки стал причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, распространившихся в течение года. 2 мая 2023 года Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее мы писали о том, что на могиле Валентина Юдашкина установили памятник спустя год после его смерти: «Он жил для людей, любил их».