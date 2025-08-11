Муж певицы Глюкозы задолжал налоговой почти 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, три фирмы Александра Чистякова оказались должниками налоговой на сумму, составляющую 14,5 млн рублей. Больше всего долгов у компании, занимающейся недвижимостью. Ей нужно выплатить 14 млн. У второй фирмы, связанной с той же сферой деятельности, долг составляет 223 тыс. рублей.

Также Чистяков владеет рестораном, который стал должником налоговой на 340 тыс. рублей.

Отметим, что муж Глюкозы не комментировал новости о проблемах с налоговой.

