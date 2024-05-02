Вдова Валентина Юдашкина трогательно обратилась к кутюрье в годовщину его смерти. Марина Юдашкина опубликовала фото умершего мужа в соцсети.

Вдова Валентина процитировала слова из песни «Нежность» Майи Кристалинской. По словам Марины, она скучает по мужу, который долгое время боролся с раком.

«Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить? Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты, ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность», — высказалась Юдашкина.

Публикация Марины стала обсуждаемым событием в Сети. Многие звезды поддержали вдову в годовщину смерти Валентина.

«Помним, любим!» — написала Саша Савельева.

Напомним, что Юдашкин был близок со многими знаменитостями. Однако самая крепкая дружба у него была с Аллой Пугачевой. Певица до сих пор поддерживает связь с семьей Валентина.

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