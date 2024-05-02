52-летняя оперная певица Анна Нетребко показала фото без макияжа и в рваной кофте. Новый кадр появился в соцсети артистки.

Карьера Нетребко переживает не лучшие времена: ее концерты массово отменяются. Не так давно стало известно, что выступление Анны, запланированное на 1 июня в Люцерне, не состоится. Однако певица не унывает. После новости об отмене в ее блоге появилось фото с оптимистичной подписью.

«Мир, труд, май! По дороге на «Турандот». Сегодня день без мэйкапа», — высказалась знаменитость.

На снимке Анна предстала без макияжа и с растрепанными волосами. Артистка надела черную кепку и трендовую рваную кофту. Публикация собрала множество восторженных отзывов. Певица Валерия в числе первых оставила комментарий.

«Совсем юная! Просто ребенок», — написала исполнительница хита «Часики».