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Опубликовано 02 мая 2024, 10:34
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52-летняя оперная певица Анна Нетребко показала фото без макияжа и в рваной кофте

52-летняя оперная певица Анна Нетребко показала фото без макияжа и в рваной кофте

© Starface.ru

52-летняя оперная певица Анна Нетребко показала фото без макияжа и в рваной кофте. Новый кадр появился в соцсети артистки.

Карьера Нетребко переживает не лучшие времена: ее концерты массово отменяются. Не так давно стало известно, что выступление Анны, запланированное на 1 июня в Люцерне, не состоится. Однако певица не унывает. После новости об отмене в ее блоге появилось фото с оптимистичной подписью.

«Мир, труд, май! По дороге на «Турандот». Сегодня день без мэйкапа», — высказалась знаменитость.

На снимке Анна предстала без макияжа и с растрепанными волосами. Артистка надела черную кепку и трендовую рваную кофту. Публикация собрала множество восторженных отзывов. Певица Валерия в числе первых оставила комментарий.

«Совсем юная! Просто ребенок», — написала исполнительница хита «Часики».

52-летняя оперная певица Анна Нетребко показала фото без макияжа и в рваной кофте

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось, что муж оперной певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в «Крокусе». Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила об отце, ударившем ее за ложь.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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