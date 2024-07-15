Вдова Валентина Юдашкина рассказала, как отпраздновала 2-летие внучки в США. Марина Юдашкина поделилась семейными кадрами в соцсети.

14 июня внучка Марины Агаты отметила 2-летие. Звездное семейство решило отпраздновать день рождения малышки в Диснейленде. После прогулки по парку развлечений Юдашкины посетили местное кафе, где попробовали кексы с кремом, а Агата задула свечку. На торжестве присутствовали Марина, ее дочь с мужем и детьми.

«День рождения! Нашей Агате два года! Расти, любимая, счастливой», — обратилась звездная бабушка к внучке.

Елена Малышева, увидев пост Юдашкиной, присоединилась к поздравлениям.

«С днем рождения! Здоровья и счастья», — высказалась знаменитость.

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