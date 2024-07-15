Артистка Женя Малахова стала мамой во второй раз

Певица и актриса Женя Малахова стала мамой во второй раз! Экс-солистка группы Reflex сообщила о рождении ребенка в соцсетях и опубликовала фото из роддома.

Исполнительница поделилась радостной новостью только сейчас, хотя ребенок появился на свет еще три дня назад. У Жени родилась девочка.

«12.07.24. Добро пожаловать в этот мир!» — поделилась артистка.

Напомним, что 35-летняя звезда счастлива в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым, за которого вышла замуж в 2020 году. Мужчина не любит появляться в публичном пространстве, а на большинстве снимков позирует спиной.

О беременности Малаховой стало известно в конце марта. Девушка признавалась, что была шокирована, когда узнала об «интересном положении», так как у нее была работа и утверждение в новый проект.

«Дальше у меня был четко выстроенный план, а когда я поняла, что он рушится из-за действительно важной женской миссии — беременности, то была в жутчайшей депрессии. Своим примером я хочу показать женщинам, что это нормально — это не значит, что ты не ждешь, не хочешь или не любишь ребенка, который сейчас с тобой», — отмечала звезда.

При этом у актрисы есть еще один ребенок, которого она родила в феврале 2022 года. Мальчика зовут Федор. Он оказался долгожданным ребенком, так как Женя давно мечтала иметь детей.

Ранее мы писали о том, что блогер Мария Погребняк высказалась против родов за границей.