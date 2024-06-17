НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июня 2024, 18:27
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Игорь Крутой показал внуков Валентина Юдашкина, впервые посетивших его могилу

Игорь Крутой показал внуков Валентина Юдашкина, впервые посетивших его могилу

© AFP/East News

Родственники и близкие друзья модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося после продолжительной борьбы с раком, собрались на Троекуровском кладбище, чтобы открыть памятник на его могиле. Одним из гостей церемонии стал композитор Игорь Крутой, который в своем блоге поделился кадрами с траурного события.

На опубликованном видео запечатлена семья модельера – его вдова Марина, дочь Галина и старшие внуки Анатолий и Аркадий. При этом ранее мальчики никогда не посещали могилу знаменитого деда.

«Я уверен, что его душа переселится во внуков, <...> и это вырастут замечательные, творческие ребята», – сказал Крутой у памятника Юдашкину.

Кроме того, цветы для модельера принесли глава Первого канала Константин Эрнст, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, певец Александр Розенбаум.

Напомним, в 2016 году у Юдашкина обнаружили рак почки, из-за которого в течение года у него начали распространяться опухоли по всему телу, в том числе и в головном мозге. Модельер умер в возрасте 59 лет в онкоцентре имени Блохина.

Ранее Марина Юдашкина рассказывала, что памятник модельеру обошелся в 2 миллиона рублей. Скульптуру делали на протяжении года.

Источник фото:AFP/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Валентин Юдашкин
Игорь Крутой
внуки звезд