Вдова продюсера Петра Гаврилова родила в один день с женой Тимура Хайдарова

Вдова Петра Гаврилова родила в один день с женой Тимура Хайдарова. Зарина Абдуллаева сообщила, что стала мамой в соцсети.

В феврале 2024 года стало известно о смерти Петра Гаврилова. Продюсер умер после уменьшения желудка в клинике Хайдарова. Его родные убеждены, что при операции была занесена инфекция. У Петра осталась супруга и дочка, появившаяся на свет 19 июня. Зарина назвала наследницу Сафией.

«Доченька похожа на тебя. Спасибо тебе за чудо, которое ты оставил. В ней вся наша любовь и история», — обратилась Зарина к умершему мужу.

Напомним, что 19 июня в семье Тимура тоже произошло пополнение. Хирург стал отцом во второй раз. Ни Хайдаров, ни его жена не стали раскрывать пол новорожденного ребенка. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Дарья Мельникова вновь стала мамой.