Бывшая жена Артура Смольянинова* Дарья Мельникова вышла замуж и родила

Бывшая жена актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дарья Мельникова вышла замуж за коллегу Романа Набатова и родила третьего ребенка. Она опубликовала ролик, в котором открыто назвала избранника мужем и показала новорожденного.

Видео появилось на странице Мельниковой в соцсетях.

Под видео звезда сериала «Папины дочки» написала: «Сколько насчитали сюрпризов?»

В комментариях принялись поздравлять Мельникову. «Первый сюрприз для нас - это муж. Второй сюрприз – ребенок», - говорилось в сообщениях под постом.

«Даш, ну ты бы хоть частями людей шокировала. Не жалеешь», - шутили подписчики. «Как ты все успела?» - интересовались у актрисы.

У Мельниковой есть двое сыновей от брака со Смольяниновым*. Пара развелась в 2021 году после 8 лет совместной жизни.

Актриса не распространялась о личной жизни и скрывала роман с новым мужчиной. В апреле она представила Романа и намекнула на свадьбу. Набатову 33 года, он снялся в фильмах «Зови меня мамой», «Последнее лето» и других.

19 июня появились сообщения о том, что пластический хирург Тимур Хайдаров второй раз стал отцом. Супруга Светлана Сильваши родила девочку.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга