Бывшая жена Артура Смольянинова* Дарья Мельникова вышла замуж и родила
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Бывшая жена актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дарья Мельникова вышла замуж за коллегу Романа Набатова и родила третьего ребенка. Она опубликовала ролик, в котором открыто назвала избранника мужем и показала новорожденного.
Видео появилось на странице Мельниковой в соцсетях.
Под видео звезда сериала «Папины дочки» написала: «Сколько насчитали сюрпризов?»
В комментариях принялись поздравлять Мельникову. «Первый сюрприз для нас - это муж. Второй сюрприз – ребенок», - говорилось в сообщениях под постом.
«Даш, ну ты бы хоть частями людей шокировала. Не жалеешь», - шутили подписчики. «Как ты все успела?» - интересовались у актрисы.
У Мельниковой есть двое сыновей от брака со Смольяниновым*. Пара развелась в 2021 году после 8 лет совместной жизни.
Актриса не распространялась о личной жизни и скрывала роман с новым мужчиной. В апреле она представила Романа и намекнула на свадьбу. Набатову 33 года, он снялся в фильмах «Зови меня мамой», «Последнее лето» и других.
19 июня появились сообщения о том, что пластический хирург Тимур Хайдаров второй раз стал отцом. Супруга Светлана Сильваши родила девочку.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга