Вдова Леонида Гайдая отреагировала на слухи о госпитализации

Заслуженная артистка России, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам актрисы, в настоящий момент с ней все в порядке.

Ранее сообщалось, что 93-летнюю актрису Нину Гребешкову госпитализировали в Москве. По информации источника, знаменитость пожаловалась на боль в области живота. Она также рассказала, что за несколько дней до этого ударилась левым боком.

После обследования вдове Гайдая назначили операцию и на несколько дней оставили в больнице.

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