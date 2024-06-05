Сати Казанова потребовала деньги за отмену концерта в день траура по «Крокусу»

Певица Сати Казанова потребовала больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Мероприятие должно было состояться в клубе «Баунс» 24 марта.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Сати якобы настаивала на проведении концерта, а получив отказ, потребовала вернуть ей 614 тысяч рублей, внесенных за аренду клуба. При этом, по словам организаторов, артистке было предложено перенести выступление на другую дату, но она категорически отказалась.

Вернуть деньги агентство отказалось, сославшись на то, что концерт не состоялся «по независящим от них обстоятельствам», поэтому представители Казановой обратились в суд. Иск подан на юрлицо организаторов ООО «Сикс», отмечает Shot.

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. В результате трагедии погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадал 551 человек.

Ранее концерт стендап-комика Сергея Орлова, запланированный в Челябинске на 4 июня, перенесли на неопределенную дату.