Вдова и дочь Дмитрия Хворостовского вышли в свет в обтягивающих вечерних платьях. Об этом сообщает издание Газета.Ru.

В личном блоге Флоранс Илли рассказала о посещении оперного театра Ковент-Гарден. Как выяснилось, вдова Дмитрия решила провести культурный вечер в компании 16-летней дочки Нины. Для выхода в свет они выбрали парный наряд.

Флоранс отдала предпочтение красному платью с открытыми плечами. Она дополнила образ легкой укладкой и макияжем с акцентом на глаза. Ее наследница также выбрала красное платье. Правда, ее наряд был более откровенным. Девушка решила подчеркнуть пышный бюст и открыла зону декольте.

«Вечер с моей прекрасной девушкой», — написала Флоранс в личном блоге.

Напомним, что от брака с Хворостовским у Флоранс остались 20-летний сын и 16-летняя дочь. Наследница Дмитрия пошла по стопам звездного отца и развивается в музыкальной сфере. Она играет на скрипке и мечтает о выступлениях на большой сцене.

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