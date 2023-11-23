«Я люблю тебя!»: вдова Хворостовского вспомнила о муже в шестую годовщину смерти

Вдова скончавшегося от рака мозга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли-Хворостовская трогательно почтила мужа в 6-ю годовщину его смерти. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Покойся с миром, прекрасная душа. Я люблю тебя!», - призналась Флоранс.

Женщина добавила, что хочет запомнить супруга как человека с «самым шикарным смехом в мире».

Известно, что Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли поженились в 2001 году и прожили вместе вплоть до кончины артиста в 2017 году. В браке у пары родились двое детей. Летом текущего года Флоранс наконец-то оправилась от кончины супруга и вступила в новые отношения. Избранником женщины стал британский телеведущий Джордж Кларк.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в своем доме в Лондоне. Музыкант на протяжении нескольких лет боролся с раком мозга, однако болезнь все-таки взяла верх. На момент смерти ему было 55 лет.