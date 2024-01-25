Певица Алла Пугачева и Максим Галкин* могут лишиться замка и денег в России

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) могут лишиться замка и денег в России. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Алла Пугачева и ее супруг уже два года не проживают на территории РФ. Примечательно, что артисты уехали из страны со скандалом, оскорбив россиян. Кроме того, юморист продолжает совершать гневные высказывания во время выступлений за рубежом. По информации источника, теперь за подобное поведение супруги могут поплатиться.

Госдума приняла в I чтении проект поправок в УК РФ о конфискации имущества за фейки о российской армии. Это говорит о том, что звездная пара может остаться без замка в деревне Грязь и денег на российских счетах.

Напомним, что супруг Пугачевой был наказан за подобное поведение в Дубае. За свои провокационные слова он заплатил штраф.

Ранее продюсер Нателла Крапивина не стала скрывать, что Алла Пугачева чувствует себя нищей. Подробности смотрите в этой статье.

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*признан иноагентом на территории РФ