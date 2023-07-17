Вдова Дмитрия Хворостовского нашла новую любовь через 6 лет после смерти оперного певца. Об этом сообщает издание kp.ru.

После кончины Дмитрия оперная певица Флоранс Илли посвятила себя воспитанию детей. Поговаривали, что в 2022 году артистка наконец-то оправилась от трагедии и начала новые отношения. На днях этому нашлось подтверждение.

В личном блоге 53-летняя Флоранс показала фото с избранником. Ее возлюбленным стал британский телеведущий Джордж Кларк. Известно, что звезда зарубежного ТВ разведен и имеет троих детей.

Напомним, что в 2017 году стало известно о смерти 55-летнего Дмитрия Хворостовского. Долгое время оперный певец боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. Артист скончался в своем доме в Лондоне. К слову, вдове удалось сохранить хорошие отношения с его семьей. Недавно брат Дмитрия публично поддержал Флоранс в стремлении вновь обрести счастье.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, почему кричал на больную раком дочь. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 52-летняя певица Кристина Орбакайте провела рабочую смену на свечном заводе в Европе.