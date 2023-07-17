Безвыходная ситуация: уехавшую из Латвии Кристину Орбакайте застали за работой на заводе

52-летняя певица Кристина Орбакайте провела рабочую смену на свечном заводе в Европе. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

Ни для кого не секрет, что уже несколько недель Орбакайте путешествует по Европе вместе с семьей. Недавно артистка посетила завод по производству парфюма, владельцами которого являются ее близкие друзья. Кристине позволили надеть халат и спуститься в цех по изготовлению свечей.

В своей социальной сети дочка Аллы Пугачевой показала, как работает над созданием свечи. К слову, певица была увлечена новым делом не одна, а вместе с супругом. Во время работы Орбакайте неоднократно жаловалась на жару в помещении. Вот почему ей выдали веер, чтобы избавить от страданий.

«Каждый раз узнаешь что-то новое», — подвела итоги плодотворного дня Кристина.

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