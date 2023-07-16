Разозлила: отец Жанны Фриске рассказал, почему кричал на больную раком дочь

Отец певицы Жанны Фриске рассказал, что кричал на больную раком дочь. Это случилось, когда умирающая от страшной болезни артистка перестала соблюдать ограничения.

Напомним, что бывшая солистка группы «Блестящие» умерла в 2015 году. У нее была глиобластома – агрессивная опухоль головного мозга. Фриске лечилась, поэтому у нее было множество запретов. Иногда женщина не могла справиться с собой. Об этом рассказал ее отец Владимир Фриске.

По словам родственника звезды, однажды ночью семья проснулась, а ее рядом нет. Оказалось, что Жанна тихо спустилась и съела все сладкое, что было. Близкие не сдержали эмоций.

«Мы на нее кричали: рак — он же сладкое любит», — рассказал мужчина в эфире проекта «В поисках БОГА» на телеканале «Спас».

Он отметил, что родственники создали все условия для комфортной жизни певицы. Она лечилась в родительском доме, где встретила два Новых года. Жанна и ее близкие много молились, а Владимир часто ходил в церковь. В какой-то момент женщина стала поправляться.

«Думаю — все, классно, что я ходил в храм, это помогло. Я так считал и до сих пор считаю. Исповедовался, причащался ходил», – признался отец знаменитости.

Владимир уверен, что когда-нибудь еще раз увидит дочь. Он говорит, что после ее смерти жизнь перевернулась. Время не лечит, но близким приходится с этим мириться.

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