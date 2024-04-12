Вдова Александра Градского заявила, что певец ценил умершего Евгения Кунгурова. Марина Коташенко высказалась о смерти Евгения в эфире шоу «МАЛАХОВ».

В апреле 2024 года стало известно о кончине Кунгурова. Тело певца было найдено возле его дома в центре Москвы. По словам Марины, она запомнила умершего как красивого и талантливого человека. Коташенко отметила, что Градский ценил певца и предсказывал ему большое будущее.

«Градский гордился им, восхищался и радовался. Помню, говорил: «Посмотри, какой красавец, какой тембр голоса». Жаль, что он так рано ушел», — высказалась вдова Александра.

Напомним, что Градский стал наставником Кунгурова в шоу «Голос». Евгений мог победить в проекте, однако в финале уступил Дине Гариповой. После съемок передачи Евгений и Александр продолжили общение.

Ранее жена певца Евгения Кунгурова после церемонии прощания заявила журналистам, что он никуда не ушел. Подробности смотрите в этой новости.

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