Жена покончившего с собой Кунгурова сделала заявление на прощании с певцом: что сказала вдова

Жена оперного певца Евгения Кунгурова после церемонии прощания заявила журналистам, что он никуда от нее не ушел. Напомним, что артист погиб 8 апреля. Причиной смерти называют самоубийство. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В последний путь вокалиста проводили на Троекуровском кладбище. Прощание посетили как близкие Кунгурова, так и его коллеги, поклонники. На траурной церемонии были замечены Екатерина Гусева, певица Зара и многие другие. Но внимание прессы было приковано к вдове. Комментарий Мария Меледина дала журналистам только после того, как мероприятие подошло к концу.

Женщина была немногословна. Она лишь заявила, что ее муж по-прежнему находится рядом с ней. Она заверила, что он никогда ее не покинет.

К слову, когда появилась информация о смерти певца, стало известно, что с 2023 года он разводился с супругой. Многие считали, что именно это и стало причиной его самоубийства. Однако позже выяснилось, что уже 10 лет у Евгения были проблемы с психикой, и он лежал в психиатрической клинике.

Ранее друг Евгения Кунгурова рассказал о состоянии артиста перед смертью.