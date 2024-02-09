Режиссер шоу «Голос» Андрей Сычев рассказал о конфликтах с Александром Градским. Об этом стало известно в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».

Александр Градский был самым авторитетным наставником проекта. Артист зарекомендовал себя как строгий педагог, вот почему он нередко критиковал участников. Как выяснилось, у Градского были претензии не только к ним, но и к творческой группе шоу. Из-за этого у певца возникали конфликты с режиссером проекта. По словам Андрея, Градский руководил даже тем, как должен быть поставлен свет.

«Градский так орал, так визжал. Он говорил, что мы испортили эстрадный мир своими развлечениями. Он отсекал лишнее, ему не нравилась графика на экранах», — высказался Сычев.

Как выяснилось, Градскому были важны не декорации, а способности выступающего. Вот почему он не любил постановки и все то, что «не входило в его концепцию».

Ранее сообщалось о том, что в доме Градского с последнего этажа рухнула штукатурка. Подробности смотрите в этой статье.

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