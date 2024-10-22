Вдова Александра Градского пришла на тайное открытие памятника певцу

Марина Коташенко с сыновьями пришла на открытие памятника Александру Градскому. Об этом сообщает StarHit.

21 октября в Москве на могиле Градского установили памятник. Церемония открытия была тайной: ее закрыли как от прессы, так и от поклонников. Известно, что на мероприятии было всего 20 человек, включая вдову певца. Коташенко пришла на кладбище не одна, а с сыновьями от союза с Градским — Александром и Иваном.

Отмечается, что старшие наследники Градского не присутствовали на церемонии открытия: Даниил и Мария посетят могилу отца завтра.

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