Художника Никаса Сафронова обвинили в присвоении фабрики в Ульяновске

Никас Сафронов отобрал фабрику художественного творчества в Ульяновске. Об этом сообщает Telegram-канал Медиавойны.

По информации источника, племянник Никаса был знаком с учредителем фабрики в Ульяновске и предложил отремонтировать цех за деньги Сафронова. Договоренности с предприятием были устные, а в 2018 году художник под расписку дал родственнику 15 млн в долг под залог цеха. Через 3 года, как утверждает источник, Никас обратился в суд с требованием отдать ему фабрику и землю.

Предприятие уже несколько лет судится с Сафроновым, обвиняя его в сговоре с племянником.

На данный момент художник не комментировал обвинения в свой адрес.

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