«Очень больная тема»: Сергей Волчков осудил решение ликвидировать театр Александра Градского

Театр Александра Градского в ближайшее время будет ликвидирован.

Девять лет назад артист исполнил свою главную мечту. Ему удалось открыть свой собственный театр в самом центре Москвы. Александр Борисович был уверен, что культурный центр будет существовать даже после его смерти как память о его творчестве.

Однако в ближайшее время по требованию Департамента культуры города Москвы театр Александра Градского будет реорганизован и присоединен к творческой мастерской Алексея Рыбникова. Кроме того, уже выбрано новое название: «Центр исполнительских искусств на Добрынинской». Эта новость шокировала весь коллектив театра Градского.

Заслуженный артист России Сергей Волчков признался, что до сих пор не может поверить в данное решение. По мнению певца, это не справедливо по отношению к человеку, внесшего свой вклад в искусство. Он 25 лет трудился ради того, чтобы открыть место для творческих и талантливых людей. По словам Сергея, после смерти Александра Борисовича театр должен был стать памятником Градского.

«Это для меня очень больная тема... У меня прямо комок в горле появился. Это несправедливость. Человек 25 лет делал этот театр. Там даже гравировка на заборе "Александр Градский". Это памятник Градского, а сейчас будет просто заведение, а не театр Александра Борисовича, куда я всегда стремился», — заявил Сергей в беседе с изданием Mk.ru.

Ранее мы писали о том, что суд отклонил жалобу по иску третьей жены Александра Градского.