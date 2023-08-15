Вдова Александра Градского отреагировала на обвинения сына певца в краже денег. 38-летняя Марина Коташенко прокомментировала ситуацию в беседе с изданием mk.ru.

По данным источника, знаменитость была удивлена информацией о заявлении Даниила Градского. Вдова призналась, что «ничего не слышала и не знает» об этом. Вот почему она бросила трубку, не дождавшись ответа журналиста.

Напомним, что недавно 42-летний сын Градского подал заявление в полицию на Коташенко. Наследник певца убежден, что в 2021 году Марина обманным путем вывезла из квартиры в Козицком переулке большую сумму денег. В этот момент наставник «Голоса» находился в больнице с инсультом.

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