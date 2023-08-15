«Я начинала реветь»: экс-супруга Урганта честно рассказала о его отношениях с сыном

Экс-супруга Андрея Урганта сообщила, что он регулярно общается с крестным сыном. Елена Романова поделилась откровением с изданием kp.ru.

Романова и Ургант относятся к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые сумели сохранить дружеские отношения после расставания. Знаменитости никому не рассказали о том, что их пути разошлись. Вот почему несколько лет назад, когда Елена родила сына, все стали поздравлять Андрея с долгожданным пополнением.

К слову, Ургант не являлся отцом новорожденного ребенка. Несмотря на это, он был готов дать мальчику свою фамилию и впоследствии стал его крестным папой.

«Андрей звонил мне, когда я лежала в палате со схватками. Я начинала реветь. Мне было приятно, что он так заботится», — поделилась Романова.

Спустя 4 года артист по-прежнему принимает активное участие в судьбе ребенка. Он дарит ему подарки и не пропускает ни одного его дня рождения.

Ранее Елена Романова рассказала о новой избраннице 66-летнего актера. Подробности смотрите в этой статье.