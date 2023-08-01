Александр Градский изводил жену и детей неприятным запахом

Певец и композитор Александр Градский в интервью 2021 года рассказал, как просьбы жены Марины Коташенко и детей заставили бросить вредную привычку. Артист буквально изводил близких неприятным запахом.

Речь идет о курении. Градский признавался, что много раз начинал и бросал курить по собственной инициативе. Он держался сначала 9 лет, потом 15, но в итоге закурил снова. Все изменилось, когда композитор сломал ногу. Он был вынужден постоянно сидеть дома – в прокуренной комнате.

«Марина меня корила: «Как так, Сашка не может с тобой посидеть, у тебя там воняет страшно», - вспоминал Градский слова жены.

После супруги с просьбой бросить вредную привычку к отцу подошел сын. Это всерьез подействовало на мэтра и он пошел навстречу родным.

«Я подумал и через час бросил», - признавался Градский в интервью изданию Wday.

Ранее сообщалось, что родственники музыканта бросили дорогие автомобили, оставшиеся после его смерти, на парковке театра «Градский Холл». Учреждение подало в суд, чтобы вдова и дети Градского забрали машины и освободили парковочные места для сотрудников.