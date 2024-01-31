Вдова актера Владимира Этуша подала в суд на журналиста из-за неубранной могилы. Об этом сообщает издание Kp.ru.

По информации источника, Елена Этуш начала судебные разбирательства. Она подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной для обращения в суд стала могила ее супруга, расположенная на Новодевичьем кладбище. Елена попросила взыскать с журналиста Дениса Сорокина и известной компании миллион рублей, возместить судебные издержки и оплатить государственную пошлину. Первое заседание назначено на 7 февраля.

Почти год назад в эфире ТВ вышла передача, посвященная умершему актеру. Тогда Сорокин заявил, что Этуш следует чаще бывать на могиле мужа и убирать ее. После этого вдова получила «психологическое исследование», которое доказало, что из-за эфира передачи Елена имеет образ человека, «ищущего выгоду». Данное заключение ее представители отнесли в суд.

Ранее вдова Этуша рассказала, что посетители кладбища делают с памятником актеру. Подробности смотрите в этой статье.

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