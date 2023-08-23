«Я убираю»: вдова Этуша рассказала, что посетители кладбища делают с памятником актеру

Вдова Владимира Этуша рассказала, что посетители Новодевичьего кладбища делают с памятником актеру. Третья официальная жена знаменитости ухаживает за могилой. Об этом сообщает «Утро.ru».

Напомним, что артист скончался пять лет назад. Ему поставили памятник в подмосковной Долгинихе, где у мужчины была дача, и у театра имени Вахтангова. Также есть мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы и памятник на Новодевичьем кладбище. С последним посетители постоянно контактируют.

Вдова актера Елена рассказала, что поклонники пытаются украсить памятник, поэтому постоянно вкладывают в руку Владимира Абрамовича искусственный цветок.

«Я убираю – через некоторое время появляется другой», – делится женщина.

Избранница покойного артиста общается с автором монумента Филиппом Трушиным, которому предложила сделать бронзовые гвоздики. Они бы красовались в руке мужчины. Но он считает, что контакт людей с произведением портить не стоит.

«Но Филипп говорит, что это хорошо, что вкладывают люди. Значит «цепляет», – поясняет Елена.

Ранее мы писали о том, что вдова Владимира Этуша доверила свои похороны и заботу о могиле актера чужому человеку. Женщина заранее решила позаботиться о похоронах. Но больше всего ее волнует, кто будет смотреть за могилой супруга на Новодевичьем кладбище. Елена тщательно следит за чистотой и порядком, и нашла того, кому доверила важную миссию.