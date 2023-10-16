Вдова актера Алексея Булдакова осталась без многомиллионного наследства. Об этом сообщает издание Kp.ru со ссылкой на шоу «Эксклюзив».

После смерти мужа Людмила Булдакова получила в наследство два дома, трехкомнатную квартиру в Москве и машину. Похоронив супруга, она сразу продала один из коттеджей и перебралась в просторную квартиру. Второй особняк Людмила сдавала в аренду и жила на вырученные деньги. Как выяснилось, на сегодняшний день Булдакова больше не имеет ни денег, ни недвижимости.

В декабре 2022 года у Людмилы прекратилось право собственности. Подобную информацию подтвердил друг вдовы Эдуард Гладкий.

«У нее нет квартиры, нет дома и нет земли», — высказался артист.

Выяснилось, что имущество Булдаковой было оформлено на другого человека.

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