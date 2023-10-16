«Надо быть безумцем»: Гузеева унизила на всю страну уехавшую Пугачеву

Лариса Гузеева высмеяла в эфире ТВ уехавшую певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает издание The Voice.

Гузеева является членом жюри в шоу «Перепой звезду». В минувшем выпуске самым ярким номером стал дуэт Михаила Шуфутинского и 24-летней модели Анны Федосеевой. Артисты исполняли хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Лариса осталась в восторге от нового звучания песни. В эфире ТВ знаменитость высмеяла Пугачеву, заявив, что Шуфутинский исполнил композицию лучше, чем она.

«Чтобы перепеть такой хит, который уже знают все, надо быть безумцем. Михаил, вы перепели звезду. Вы такой смысл привнесли в эту песню. У меня ком в горле», — высказалась Гузеева.

Михаил поблагодарил актрису за теплые слова и отметил талант партнерши, которой, по его мнению, пришлось нелегко. Шуфутинский убежден, что у него «немножко другая манера» пения. Однако Анна сумела подстроиться под нее «безупречно».

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