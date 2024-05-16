«Вчера еще боролась, но сегодня сдаюсь»: Бородина рассказала о своем заболевании
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41-летняя телеведущая Ксения Бородина сообщила, что заболела «противным» вирусом. Знаменитость пожаловалась на самочувствие в личном блоге.
Бородина рассказала о заболевании дочерей. Как выяснилось, телеведущая подцепила от них инфекцию, из-за которой пришлось отменить планы. Ксения хотела посетить важные съемки и день рождения подруги.
«38,5. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5, но сегодня сдаюсь», — пожаловалась Бородина.
Также Ксения показала аллергическую реакцию на алтайский мед. Знаменитость сфотографировала опухшую и покрасневшую руку с сыпью.
«Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чай с медом, чтобы сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик», — высказалась телеведущая.
Ксения надеется, что сможет восстановиться за 3 дня.
Ранее сообщалось, что бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров женился на новой возлюбленной. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что подруга Елены Блиновской опубликовала петицию с просьбой освободить блогершу.