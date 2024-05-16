Подруга Елены Блиновской опубликовала петицию с просьбой освободить блогершу. Об этом стало известно из соцсетей.

Психолог Юлия Сальникова в личном блоге рассказала о запуске петиции в поддержку коуча Елены Блиновской. Она просит суд изменить меру пресечения своей подруге и отпустить ее под домашний арест.

«Вы знаете, что Елена, мама четырех детей, находится в СИЗО с января 2024 года. Она не совершила насильственных преступлений, она не причинила такого вреда, который нельзя исправить», — заявила Сальникова.

Девушка также рассказала, что Блиновская готова выплатить все долги перед государством в случае, если ее выпустят из изолятора.

«Она готова погасить долг перед бюджетом в кратчайшие сроки. Но мера, которая к ней сейчас применена, препятствует тому, чтобы Елена сейчас вышла и погасила долги», — объяснила психолог.

На момент написания новости, петиция набрала 835 подписей.

Ранее мы писали о том, что адвокат высказался о возможном банкротстве Блиновской.