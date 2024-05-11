Несколько месяцев готовился к важному событию: бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сыграл свадьбу

Предприниматель и бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров поделился с подписчиками радостным событием. Он сыграл свадьбу с новой возлюбленной Валерией.

Об этом стало известно из соцсетей. Бизнесмен поделился на своей странице первыми фотографиями с праздничного события, к которому он готовился несколько месяцев.

Судя по имеющимся кадрам, свадьба с Валерией у Омарова была намного скромнее, чем с Бородиной. При этом предприниматель вместе с новой супругой сделал акцент на элегантности.

Так, молодожены предстали перед подписчиками в стильных образах, лишенных каких-то ярких и вычурных деталей. Передвигалась пара за рулем автомобиля в стиле ретро.

Однако поклонникам показалась странным, что Курбан и Валерия выложили фотографии без своих лиц. Некоторые даже предположили, что парой была устроена обычная фотосессия в свадебном стиле.

Ранее Омаров вступился за молодую невесту после критики подписчиков. Спор возник из-за возраста девушки.